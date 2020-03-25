НГУ спростовує захворювання нацгвардійця на коронавірус

У Національній гвардії наголосили, що інформація про зараження військовослужбовця Covid-19 не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба НГУ. "Офіційно повідомляємо, що інформація, розміщена на окремих пропагандистських телеграм-каналах щодо нібито зараження військовослужбовця Нацгвардії коронавірусом Covid-19, є фейковою", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Кіберполіція виявила 170 фейків та провокацій про коронавірус Водночас у НГУ закликали усіх дотримуватись інформаційної гігієни та користуватися офіційними джерелами. "Не поширюйте фейки про Covid-19, мийте руки та зберігайте спокій", - наголосили у пресслужбі.