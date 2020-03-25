НГУ спростовує захворювання нацгвардійця на коронавірус
Укрінформ
У Національній гвардії наголосили, що інформація про зараження військовослужбовця Covid-19 не відповідає дійсності.
Про це повідомляє пресслужба НГУ.
"Офіційно повідомляємо, що інформація, розміщена на окремих пропагандистських телеграм-каналах щодо нібито зараження військовослужбовця Нацгвардії коронавірусом Covid-19, є фейковою", - йдеться у повідомленні.
Водночас у НГУ закликали усіх дотримуватись інформаційної гігієни та користуватися офіційними джерелами.
"Не поширюйте фейки про Covid-19, мийте руки та зберігайте спокій", - наголосили у пресслужбі.