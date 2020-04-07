Поліція заявляє, що виставку на Майдані розвалили не вандали, а вітер

Експозиції виставки, організованої музеєм Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві, ніхто не псував, їх пошкоджено через пориви вітру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Правоохоронці провели перевірку та встановили, що експозиції виставки Національного музею Революції Гідності ніхто не псував, а пошкоджені вони були внаслідок пориву вітру. На даний час із відповідними заявами про пошкодження цих плакатів адміністрація музею до поліції не зверталась", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Шевченківського управління поліції переглянули та проаналізували записи з вуличних камер спостереження, на яких видно, що ніхто елементи виставки не псував, а плакати були просто пошкоджені вітром.

Раніше у Національному музеї Революції Гідності повідомили, що на Майдані Незалежності вандали зіпсували виставку "Століття нескорених". "Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. У проєкті використано світлини з архіву Музею, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел. Яка мета керувала вандалами, залишається питанням", - зазначили в музеї і зауважили що щодо згаданого інциденту готується заява до правоохоронних органів.