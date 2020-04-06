Вандали зруйнували на Майдані виставку, організовану Музеєм Революції Гідності

На Майдані Незалежності під час карантину і обмежень перебування у громадських місцях вандали зруйнували виставку, організовану Нацмузеєм Революції Гідності.

Про це повідомляє команда музею у Facebook.

"Сьогодні вночі, 6 квітня, зіпсовано нашу виставку "Століття нескорених" на Майдані Незалежності. Вона присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. У проєкті використано світлини з архіву Музею, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел. Яка мета керувала вандалами, залишається питанням", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, музей з цього приводу підготував заяву в поліцію.

Фото: Нацмузей Революції Гідності