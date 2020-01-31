Кличко пропонує відправити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці

Мер Києва Віталій Кличко подякував правоохоронцям за оперативне затримання вандалів, які в ніч на 29 січня пошкодили LED-підсвітку поручнів на Алеї художників.

Про це він написав в Facebook.

"Хочу подякувати столичним правоохоронцям, що оперативно відреагували на звернення міської влади та затримали вандалів, які в ніч на 29 січня пошкодили LED-підсвітку поручнів на Алеї художників. Усього затримали 11 молодиків. Один з них тієї ночі встиг ще й побити людину біля одного з супермаркетів. Усі "недогерої" понесуть покарання. Дії молодиків зафіксовані на камеру відеоспостереження, матеріали ми передали правоохоронцям", - написав Кличко.

Він додав, що наполягатиме на тому, щоб вандалів залучили до громадських робіт на користь міста. "Бо, якщо так "сверблять" руки, нехай прибирають вулиці, а не паплюжать об'єкти, що ми створюємо для киян та гостей столиці", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня на Андріївському узвозі було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у поручні вздовж Алеї художників.