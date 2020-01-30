Пошкодження Алеї художників: влада Києва передала поліції фото та відео з підозрюваними

Столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, які пошкодили підсвітку на Алеї художників.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

«Не всі, на жаль, люблять наше місто та цінують його красу. В ніч на 29 січня вандали пошкодили елементи LED-підсвітки, що вмонтована у перила вздовж оновленої Алеї художників. Камери відеоспостереження зафіксували групу молодиків, які «самостверджувалися», паплюжачи об’єкт, що вже так полюбився киянам і гостям столиці”, - зазначив він.

Кличко підкреслив, що міська влада передала матеріали Подільському управлінню поліції Києва, і висловив сподівання, що зловмисників оперативно знайдуть і притягнуть до відповідальності. “А кияни нехай подивляться на ці «натхненні» обличчя. Я б взагалі для таких «недогероїв» застосовував виправні роботи на благо міста», - написав Кличко.

Пошкодження Алеї художників у Києві / Фото: kiev.klichko.org

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня на Андріївському узвозі було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у поручні вздовж Алеї художників.