Вандали пошкодили LED підсвітку на столичній Алеї художників

На Андріївському узвозі було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у поручні вздовж Алеї художників.

Про це повідомляє Подільська районна в місті Києві державна адміністрація.

«Міська влада щодня втілює нові проєкти, працює над створення комфортних та безпечних місць для киян та гостей столиці, однак ми щодня стикаємося з вчинками людей, котрі задля розваг псують майно, адже ці вирвані елементи неможливо використати надалі чи продати», - зауважив голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Віктор Смирнов.

Вандали пошкодили LED підсвітку на Алеї художників / Фото: podil.kyivcity.gov.ua

Він додав, що вся ця територія охоплена зоною відеоспостереження, тому у правоохоронних органів буде достатньо підстав притягти вандалів до відповідальності за такий вчинок.

Наразі повідомлення про вандалізм передали до Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, де перевірять камери відеоспостереження на прилеглій території, щоб найскоріше знайти злодіїв та притягнути їх до відповідальності.

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Киян та гостей столиці закликали повідомляти про подібні акти вандалізму Подільську районну в місті Києві державну адміністрацію чи правоохоронні органи для оперативного затримання вандалів.