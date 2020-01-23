Затримали підозрюваного у вибухах та вандалізмі в різних містах України

Завдяки зусиллям прокурорів затримали і взяли під варту підозрюваного у низці тяжких і особливо тяжких резонансних злочинів, який переховувався від слідства півтора роки.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«У четвер, 23 січня 2020 року, за клопотанням Офісу генерального прокурора обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою підозрюваному у скоєнні низки тяжких і особливо тяжких резонансних злочинів, який 18 місяців переховувався від слідства. Завдяки активізації розслідувань цих злочинів з боку Офісу Генерального прокурора і координації дій правоохоронців напередодні його було затримано», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідчих, вказана особа підозрюється у причетності до підриву ручної гранати та хуліганських дій, що полягали в оскверненні могильного комплексу «Цадика Нахмана» у 2016 році, підриву гранати РГД-5 на території Черкаського відділку поліції у 2017, підриву пам’ятника Угорському народу на Веревецькому перевалі (межа Львівської та Закарпатської областей), що мало місце у 2017 році. Також йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце в урочищі Гута Пенятська в Бродівському районі Львівської області і на території заповідника «Биківнянські могили», а також спаплюження іудейської релігійної святині – синагоги «Цорі Гільод» у м. Львові у 2017 році; вчинення хуліганських дій біля посольств США та Литви; закінчений замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб із застосуванням невідомого вибухового пристрою у м. Києві під час святкування Дня Незалежності у 2017 році.

Окрім того, слідство вважає його причетним до розфарбовування пам’ятника воїнам АТО, застосування вибухового пристрою біля пам’ятника воїнам АТО у 2017 році, підриву ручної гранати біля входу приймальні політичної партії «Національний корпус» у 2017 році.

«Наразі вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування та скерування обвинувального акту до суду. Щодо інших двох учасників скоєння зазначених злочинів триває розгляд обвинувального акту в суді», - додали в Офісі генпрокурора.