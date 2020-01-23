Затримали підозрюваного у вибухах та вандалізмі в різних містах України
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«У четвер, 23 січня 2020 року, за клопотанням Офісу генерального прокурора обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою підозрюваному у скоєнні низки тяжких і особливо тяжких резонансних злочинів, який 18 місяців переховувався від слідства. Завдяки активізації розслідувань цих злочинів з боку Офісу Генерального прокурора і координації дій правоохоронців напередодні його було затримано», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідчих, вказана особа підозрюється у причетності до підриву ручної гранати та хуліганських дій, що полягали в оскверненні могильного комплексу «Цадика Нахмана» у 2016 році, підриву гранати РГД-5 на території Черкаського відділку поліції у 2017, підриву пам’ятника Угорському народу на Веревецькому перевалі (межа Львівської та Закарпатської областей), що мало місце у 2017 році. Також йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце в урочищі Гута Пенятська в Бродівському районі Львівської області і на території заповідника «Биківнянські могили», а також спаплюження іудейської релігійної святині – синагоги «Цорі Гільод» у м. Львові у 2017 році; вчинення хуліганських дій біля посольств США та Литви; закінчений замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб із застосуванням невідомого вибухового пристрою у м. Києві під час святкування Дня Незалежності у 2017 році.
Окрім того, слідство вважає його причетним до розфарбовування пам’ятника воїнам АТО, застосування вибухового пристрою біля пам’ятника воїнам АТО у 2017 році, підриву ручної гранати біля входу приймальні політичної партії «Національний корпус» у 2017 році.
«Наразі вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування та скерування обвинувального акту до суду. Щодо інших двох учасників скоєння зазначених злочинів триває розгляд обвинувального акту в суді», - додали в Офісі генпрокурора.