Затримали чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі

Поліція Кривого Рогу затримала чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«19 січня чоловік за допомогою балончика з фарбою пошкодив напис на пам’ятнику жертвам Голокосту, розташованому у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Для затримання підозрюваного поліцейські опрацювали відео з понад 50 камер відеоспостереження, завдяки чому було встановлено маршрут руху порушника. В результаті проведених заходів сьогодні порушника затримали», - розповів начальник Криворізького відділу поліції Сергій Лукашов на брифінгу 21 січня.

За його словами, підозрюваний – раніше не судимий місцевий житель 1983 року народження.

Чоловіка доправили до відділення поліції для з’ясування всіх обставин події. Його затримано, вирішується питання про вручення повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

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Як повідомляв Укрінформ, 19 січня у Кривому Розі було пошкоджено пам'ятник жертвам Голокосту. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Посольство США в Україні висловлювало стурбованість цим актом вандалізму.

Пам'ятна стела під назвою «Криворізька трагедія» споруджена в пам'ять про розстріляних під час Другої світової війни євреїв міста Кривий Ріг. Гранітний пам'ятник розташований поруч з міською синагогою «Бейс Штерн Шульман», парафіяни якої стали ініціаторами створення пам'ятного постаменту. Відкрита 20 червня 2013 року. Загалом за роки Другої світової війни окупаційними військами було знищено близько 15 тисяч євреїв міста Кривий Ріг.