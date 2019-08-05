У Сумах вандал зламав хрест на могилі бійця АТО

Поліція викрила у Сумах чоловіка, який вчинив наругу над могилою загиблого бійця АТО.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Вчора до поліції надійшло повідомлення, що невідомий зламав хрест на могилі одного з воїнів АТО, похованого на Алеї Героїв. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що того ж дня, під час оперативно-розшукових заходів, поліцейські викрили зловмисника, ним виявився 48-річний житель обласного центру, який має розлади психічного здоров’я.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри. Зловмиснику може загрожувати покарання - обмеження волі від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.