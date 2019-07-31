У Харкові вандали знову осквернили пам'ятник воїнам УПА

Пам'ятник воїнам УПА, що в Молодіжному парку в центральній частині Харкова, осквернили вандали, які розфарбували пам'ятний знак у кольори національного прапора Польщі і написали лайку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вся передня частина пам'ятного знака - це гранітна плита на земляному насипі - розфарбована в кольори національного прапора Республіки Польща: червоний і білий. Поруч написано лайку латиницею.

На місці події присутні поліцейські з Київського райвідділу поліції. Вони опитують громадянина, який близько 14:30 побачив наслідки вандалізму і викликав поліцію.

Інформацію про цю подію, яку розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення даних до Реєстру досудових розслідувань за статтею, пов'язаною з хуліганством.

Вжито заходів для встановлення осіб порушників.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 26 червня працівники КП "Благоустрій" відновили пам'ятний знак воїнам УПА в Молодіжному парку в Харкові після того, як напередодні вандали облили його червоною фарбою. Раніше над ним неодноразово чинили акти вандалізму.

Пам'ятний знак воїнам УПА встановлено у Молодіжному парку з відома Харківської міськради в 1992 році буквально за сто метрів від Київського райвідділу поліції.

20 грудня 2006 року пам'ятник воїнам УПА знесли члени Євразійського союзу молоді. З того часу активісти за свій рахунок відновлюють пам'ятний знак.

Фото: hk.npu.gov.ua