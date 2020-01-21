Пам'ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі пошкодив раніше судимий чоловік

Поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі. Наразі вживаються слідчо-розшукові заходи для затримання зловмисника", - зазначається у повідомленні.

19 січня підозрюваний пошкодив написи на Пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Під час розслідування були опитані свідки події, знято відео з камер відеоспостереження. У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель. Вилучено балончик із фарбою, з допомогою якого, імовірно, були зроблені написи. Проводяться заходи для встановлення місця перебування зловмисника та його затримання.

Пам'ятна стела під назвою «Криворізька трагедія» споруджена в пам'ять про розстріляних під час Другої світової війни євреїв міста Кривий Ріг. Гранітний пам'ятник розташований поруч з міською синагогою «Бейс Штерн Шульман», парафіяни якої стали ініціаторами створення пам'ятного постаменту. Відкрита 20 червня 2013 року. Загалом за роки Другої світової війни окупаційними військами було знищено близько 15 тисяч євреїв міста Кривий Ріг. Щорічно на території синагоги проходять траурні процесії і мітинги в пам'ять про тисячі загиблих в роки Другої світової війни.