У Києві представлять інсталяцію, присвячену трагедії Бабиного Яру

Інсталяцію “Сад пам’яті” французької художниці Ольги Кісельової, присвячену трагедії Бабиного Яру, представлять 6 лютого 2020 року у Києві Фонд “Ізоляція” та Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”.

Про це повідомляється на сайті Меморіального центру.

“Як працювати з пам’яттю про страшну трагедію, що пройшлася по різних країнах Європи та залишила кривавий слід в Україні? Чи варто намагатися “вкинути” людину в минуле, створюючи умови, щоб наш сучасник відчув себе у 1941 році? Ольга Кісельова обирає шлях пропрацювання минулого, а не його відтворення, шлях надії та погляду в майбутнє”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, проєкт «Сад пам’яті» пропонує послухати дерева Бабиного Яру.

"Територія Бабиного Яру зараз вкрита деревами. Вони є нібито хранителями пам’яті, що підіймають з-під землі (з минулого) те, що не варто забувати. Їхнє гілля — мовчазний свідок історії. Дерево живе та є потужним символом продовження життя. Проєкт «Сад пам’яті» пропонує послухати дерева Бабиного Яру, пропустити через себе метафору дерева як капсули часу, що переносить знання з минулого (з землі) до живого гілля, знайти надію не в забутті, а в пропрацюванні страшного досвіду. Пам’ять є посланням про майбутнє — про те, як зберегти людське в нелюдяному світі", - зазначається на сайті.

Голос дерева дозволяють “почути” технології. Інсталяція "Сад пам'яті" представить візуалізацію “голосу” дерев: на відеопроєкції глядач побачить графічну репрезентацію записів внутрішніх рухів усередині стовбура.

У проєкті художниця і дослідниця виходить з гіпотези, що за допомогою молекулярного розсіювання всі рослини можуть обмінюватись інформацією зі своїм середовищем. Кісельова перетворює цю зашифровану комунікацію у відкриту мережу. У співпраці з науковцем Крістофом Петіо вона досліджує можливість декодувати мову дерев з метою поглиблення, збереження та поширення знань про трагічні події, зокрема, для майбутніх поколінь.

Проєкт “Сад пам’яті” міститиме публічну програму, яку організовує Memory Lab — експериментальний підрозділ Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. В рамках програми відбудеться серія публічних дискусій про сучасні практики комеморації трагічних подій та способи роботи з травматичним минулим засобами мистецтва та технологій.

Інсталяцію створено за участі Університету Сорбонна та Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS).

Кураторська команда проєкту: Оксана Довгополова, Катерина Семенюк, Яна Барінова, Катерина Філюк.

Проєкт реалізовано за підтримки Посольства Франції в Україні та Французького інституту в Україні.

Відкриття виставки - 6 лютого о 19:00. Адреса: Креативна спільнота IZONE, вул. Набережно-Лугова, 8. Вхід на виставку, на відкриття та на публічну програму вільний. Виставка триватиме до 20 березня 2020 року.

Довідка Укрінформу. Ольга Кісельова — одна з ключових фігур міжнародного мистецького спрямування art&science, професорка Університету Сорбонна. В 1995 році Кісельова стала членкинею Вищого інституту візуальних мистецтв при Центрі Помпіду, де почала поєднувати теоретичні дослідження з художньою практикою. Вона активно залучає у свою роботу медіа-технології. Твори Кісельової знаходяться в найбільших музеях світу: в Паризькому міському музеї сучасного мистецтва, Центрі Помпіду, Музеї сучасного мистецтва Kiasma в Гельсінкі, МoМА в Нью-Йорку, Музеї Гуггенгайма в Більбао тощо.