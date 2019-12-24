Держкіно виділить гроші на нову стрічку Сергія Лозниці “Бабин Яр”

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Солар Медіа Інтертейнмент” про надання державної підтримки на створення фільму “Бабин Яр".

Як повідомляє пресслужба агентства, державна підтримка становитиме 49 млн 343 тис. 271 грн, тобто 32% загальної вартості виробництва фільму.

“"Бабин Яр" сценариста та режисера Сергія Лозниці – це радикальний акт трансформації мови кіно. Для того, щоб відтворити на екрані гуманітарну трагедію, яка стала одним із символів ХХ століття, режисер Сергій Лозниця пориває із традиційним наративом і відмовляється від концепції “головного героя”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, кінопроєкт історичної драми “Бабин Яр” спільного українсько-німецького виробництва став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно.

Продюсер стрічки – Сергій Лавренюк. Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.