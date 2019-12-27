Фільм про Бабин Яр допоможуть зняти французи

Державне агентство України з питань кіно уклало договір із ТОВ “Солар Медіа Інтертейнмент” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Бабин Яр”.

Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка розміром 49 млн 343 тис. 271,31 грн, що становить 32% загальної вартості виробництва фільму.

“Бабин Яр сценариста та режисера Сергія Лозниці – це радикальний акт трансформації мови кіно. Для того, щоб відтворити на екрані гуманітарну трагедію, яка стала одним із символів ХХ століття, режисер пориває із традиційним наративом і відмовляється від концепції “головного героя”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт історичної драми Сергія Лозниці “Бабин Яр” спільного виробництва України та Франції став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Продюсери - Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment, Україна), Маріанн Слот та Карін Леблан (Slot Machine, Франція).

Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.

Фото: kaif.info