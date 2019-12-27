Фільм про Бабин Яр допоможуть зняти французи
Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка розміром 49 млн 343 тис. 271,31 грн, що становить 32% загальної вартості виробництва фільму.
“Бабин Яр сценариста та режисера Сергія Лозниці – це радикальний акт трансформації мови кіно. Для того, щоб відтворити на екрані гуманітарну трагедію, яка стала одним із символів ХХ століття, режисер пориває із традиційним наративом і відмовляється від концепції “головного героя”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, кінопроєкт історичної драми Сергія Лозниці “Бабин Яр” спільного виробництва України та Франції став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Продюсери - Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment, Україна), Маріанн Слот та Карін Леблан (Slot Machine, Франція).
Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.
Фото: kaif.info