Українцям радять не перетинати кордон пішки, а дочекатись спецрейсів

Українцям не варто намагатись перетинати кордон пішки, натомість слід звертатись до МЗС для організації спецрейсів.

Про це кореспондентові Укрінформу сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Громадянам України, які планують перетинати кордон без транспортних засобів або які прибувають до кордону без транспорту, варто чітко розуміти, що спершу їм необхідно перетнути пункти пропуску суміжних країн, в яких також діють певні обмеження... Кожна країна сама приймає обмеження, і зокрема щодо пропуску людей у пішому порядку. Зважаючи на це, ДПСУ радить громадянам активно інформувати консульські установи України за кордоном про своє перебування в тих чи інших країнах і реєструватись у відповідних системах МЗС, аби надалі відповідні міністерства і відомства могли планувати спецрейси - як авіаційні, так і залізничні - для повернення громадян в Україну", - зазначив Демченко.

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Він уточнив, що у рішенні Кабміну чітко прописано правила перетину кордону з інших країн лише автомобілями.

Як повідомлялося, за рішенням уряду, з 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом у 19 пунктах пропуску.

Також будуть тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного сполучення.

Водночас, згідно з рішенням Кабміну, може відбуватись повернення українців спецрейсами - повітряним або залізничним транспортом.