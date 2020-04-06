З Туреччини прибув пором із 35 українцями на борту

З турецького Карасу до українського Чорноморська прибув пором із 35 українцями на борту.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«З Туреччини пором вирушив до України 4 квітня. А вже сьогодні зранку його зустрічали в Чорноморському морському торговельному порту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першими на борт судна піднялись спеціалісти Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті, які провели обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. Симптомів захворювання у жодного не виявлено.

Після цього прикордонники розпочали оформлення пасажирів та водіїв.

Зазначається, що громадяни України змогли повернутися на Батьківщину за сприяння МЗС та, зокрема, Генерального консульства України в Стамбулі.

Відповідно до рішення уряду, зазначена категорія осіб має пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів, про що усі громадяни підписали інформаційні згоди. Обсервацію вони будуть проходити в одному з визначених Одеською обласною державною адміністрацією місць.

З Туреччини до України прибув пором з 35 українцями на борту / Фото: ДПСУ

Пасажирів порому у супроводі поліцейських доправили до бази обсервації, де за станом їхнього здоров’я постійно спостерігатимуть медпрацівники.

У Генеральному консульстві України в Стамбулі наголошують, що в умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки в Туреччині, ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

В країні закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень, тож із 6 квітня в Україні карантин стає жорсткішим. Зокрема, забороняється ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора.