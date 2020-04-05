Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян
Про це повідомив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, повідомляє власкор Укрінформу.
«З України до Туреччини евакуйовано 103 громадянина, більшість з них - студенти. Всі прибулі громадяни розміщені для проходження двотижневого карантину», - повідомляє видання.
Окрім України, цими днями Туреччина евакуювала 479 своїх громадян із Чорногорії.
Туреччина евакуювала з України 103 своїх громадян / Фото: https://www.sakaryayenihaber.com
Пором, що вирушив з Туреччини вчора та сьогодні, має прибути до Чорноморська, на борту перебуває близького 40 громадян України. Після повернення в Україну вони також 14 днів перебуватимуть на обов’язковій обсервації у визначеному Одеською ОДА місці.
Як повідомляв Укрінформ, громадяни України, які перебувають на території Туреччини, можуть скористатися поромним сполученням для повернення на батьківщину.