З Туреччини додому поромом повертаються близько 40 громадян України

Сьогодні з турецького чорноморського порту Карасу до українського порту Чорноморськ вирушив пором, на борту якого перебуває близько 40 громадян України.

Про це повідомляє Генконсульство України в Стамбулі.

«Сьогодні поромом Карасу-Чорноморськ повертаються на Батьківщину близько 40 громадян України. В умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною», - повідомило генконсульство.

Порт Карасу знаходиться на відстані близько 200 км від Стамбула та 300 км - від Анкари. Посольство України в Анкарі та Генконсульство України в Стамбулі забезпечило своїми силами трансфер громадян до порту Карасу.

Трансфер громадян України здійснювався в ускладнених умовах. Опівночі в Туреччині було посилено карантинні заходи, зокрема закрито в’їзд та виїзд автотранспорту до 30 великих міст, серед них Анкара та Стамбул.

Як повідомили агентству в генконсульстві, через посилені карантинні заходи та вимірювання температури на в’їздах та виїздах з міст рух трасами уповільнений, із заторами. Громадян України на пором доставили вчасно.

За останню добу в Туреччині виявлено 2786 нових випадків інфікування коронавірусом, 69 людей померли. Загальна кількість інфікованих досягла 20 921, загалом померло 425 людей. Було проведено 141 716 тестувань, з них 16 160 - за останню добу. Одужало 484 людини.

У світі наразі зафіксовано 1 139 112 випадків COVID-19, з них 61 144 летальних, 236 214 людей одужали.

В Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадкфи.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі.