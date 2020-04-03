У Туреччині закрили 30 міст та заборонили виходити на вулицю людям до 20 років
Про це 3 квітня повідомив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, інформує власкор Укрінформу.
«З цієї ночі ми закриваємо в'їзд та виїзд транспортних засобів із 30-ти великих міст та провінції Зонгулдак. З опівночі ми також вводимо заборону для осіб молодше 20 років на вихід на вулицю», - йшлося в заяві.
За словами Президента Туреччини, із завтрашнього дня обов’язковим є носіння маски у людних місцях, таких як маркети та ринки.
«Адміністративні стягнення та судові переслідування застосовуватимуться без вагань до всіх тих, хто не виконує вимоги. Я довіряю своїй нації, це не пусті слова. Ми виявляємо прояви цієї довіри на кожному кроці, який робимо. Чим краще ми дотримуємося правил, тим сильніше контролюємо ситуацію і можемо протистояти загрозі», - сказав Ердоган.
За останню добу в Туреччині виявлено 2786 нових випадків інфікування коронавірусом, 69 людей померли. Загальна кількість випадків інфікування - 20921, загалом померло 425 людей. Одужало 484 людини.
Як повідомлялося, в світі станом на вечір 3 квітня зафіксовано більше 1 мільйона 79 тисяч випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, більше 58 тисяч осіб померли, а одужали майже 228 тисяч людей.