У Туреччині закрили 30 міст та заборонили виходити на вулицю людям до 20 років

У Туреччині посилено карантинні заходи. Зокрема особам, молодшим 20 років, заборонено виходити на вулицю, всі зобов’язані носити захисні маски, на 15 днів закрито в’їзд та виїзд автотранспорту до 30 великих міст та провінції Зонгулдак.

Про це 3 квітня повідомив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, інформує власкор Укрінформу.

«З цієї ночі ми закриваємо в'їзд та виїзд транспортних засобів із 30-ти великих міст та провінції Зонгулдак. З опівночі ми також вводимо заборону для осіб молодше 20 років на вихід на вулицю», - йшлося в заяві.

За словами Президента Туреччини, із завтрашнього дня обов’язковим є носіння маски у людних місцях, таких як маркети та ринки.

«Адміністративні стягнення та судові переслідування застосовуватимуться без вагань до всіх тих, хто не виконує вимоги. Я довіряю своїй нації, це не пусті слова. Ми виявляємо прояви цієї довіри на кожному кроці, який робимо. Чим краще ми дотримуємося правил, тим сильніше контролюємо ситуацію і можемо протистояти загрозі», - сказав Ердоган.

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За останню добу в Туреччині виявлено 2786 нових випадків інфікування коронавірусом, 69 людей померли. Загальна кількість випадків інфікування - 20921, загалом померло 425 людей. Одужало 484 людини.

Як повідомлялося, в світі станом на вечір 3 квітня зафіксовано більше 1 мільйона 79 тисяч випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, більше 58 тисяч осіб померли, а одужали майже 228 тисяч людей.