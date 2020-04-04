Троє львівських медиків у складі делегації МОЗ відправилися до Італії

Двоє лікарів-анастезіологів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру та один медик з Львівської обласної клінічної лікарні добровільно у складі делегації МОЗ України полетіли до Італії для перейняття досвіду у лікуванні пацієнтів із коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

«Дякую нашим лікарям за самовіддану працю. Впевнений, що ці знання допоможуть врятувати не одне життя. Також велика подяка страховій компанії «УНІКА», яка покрила витрати, пов`язані зі страхуванням життя та здоров`я цих лікарів», - наголосив очільник Львівщини Максим Козицький.

Як повідомлялося, учора Президент України Володимир Зеленський підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ. Відтак, Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

Як повідомив сьогодні, 4 квітня, на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що 20 лікарів уже полетіли до Італії.

Фото: Львівська ОДА