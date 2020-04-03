Для військових створили Інформаційний центр з питань COVID-19

«З метою інформування військовослужбовців і працівників Міністерства оборони та Збройних сил України з питань профілактики діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за адресою м. Київ, вул. Московська 45/1, на базі Української військово-медичної академії утворено Інформаційний центр. Телефон чергового 044-280-01-43», - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що на вебсайті академії створено інформаційний портал, де щоденно оновлюється інформація з офіційних джерел стосовно коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 квітня в Збройних силах України виявлено двох хворих на COVID-19, на ізоляції перебувають 137 осіб.