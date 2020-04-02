Топ-чиновник міністерства "злив" таємний документ Міноборони - СБУ

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність високопосадовця одного із міністерств України, який незаконно передавав таємні документи.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що високопосадовець, державний службовець категорії «А», скопіював та переслав електронною поштою, поки що невстановленим особам, таємний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила високопосадовця одного з міністерств на незаконній передачі таємних документів / Фото: https://ssu.gov.ua

Як зазначається, 2 квітня 2020 року проведено слідчі дії у робочому кабінеті та за місцем проживання держслужбовця. Правоохоронці вилучили мобільний телефон і електронний планшет, в яких виявлено переправлений таємний документ та інші службові документи з грифом «Для службового користування».

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У СБУ наголошують, що своїми діями чиновник завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.