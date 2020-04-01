Мільйони додаткових робочих місць: Президент хоче “затримати" українців, які повернулися

Президент Володимир Зеленський закликає уряд попрацювати над механізмом створення в Україні додаткових мільйонів робочих місць для усіх тих громадян, які у зв'язку із пандемією коронавірусу повернулися на Батьківщину.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні до співвітчизників, яке транслювалося у Facebook.

«Окремо хочу звернути увагу уряду на наступне. Зараз в Україну повернулось дуже багато громадян з-закордону. Це добра новина, нехай і обставини такого повернення не найприємніші. Але рано чи пізно коронавірус обов’язково пройде і карантин закінчиться. Вважаю, що ми повинні зробити все і втримати цих людей на Батьківщині. Нам дуже потрібні ваші знання та вміння. Тому пропоную уряду розробити окремий механізм, який створить в Україні додаткові мільйони робочих місць», - сказав глава держава.

Саме в цьому контексті, додав Зеленський, знаковим є продовження програми «Велике будівництво».

Як повідомляв Укрінформ, в уряді заявили, що продовжуватимуть реалізацію проєкту «Велике будівництво» і не припинятимуть ремонт доріг. Кабмін ухвалив рішення, яким пропонується покращити умови залучення інвестицій у розвиток дорожнього господарства. Для Державного агентства автомобільних доріг створюються додаткові можливості залучення більш ніж 19 млрд грн під державні гарантії.

Фото: Офіс Президента