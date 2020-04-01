Кабмін перерахував щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві

Кабмін перерахував щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві

Укрінформ
Кабінет міністрів перерахував розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Як повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Тelegram-каналі, відповідне рішення було ухвалене на засіданні КМУ у середу.

«Кабмін перерахував розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. Виконання цієї норми передбачене законодавством. Так, уряд ухвалив рішення встановити коефіцієнт перерахунку з 1 березня 2020 року в розмірі 1,11», - написав Шмигаль.

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За його словами, Кабмін також підтримав пропозицію виділити Мінветеранів 26,5 млн грн для виплати разової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули в АТО, та людям, що стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції.

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