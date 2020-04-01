Кабмін перерахував щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві

Кабінет міністрів перерахував розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Як повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Тelegram-каналі, відповідне рішення було ухвалене на засіданні КМУ у середу.

«Кабмін перерахував розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. Виконання цієї норми передбачене законодавством. Так, уряд ухвалив рішення встановити коефіцієнт перерахунку з 1 березня 2020 року в розмірі 1,11», - написав Шмигаль.

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За його словами, Кабмін також підтримав пропозицію виділити Мінветеранів 26,5 млн грн для виплати разової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули в АТО, та людям, що стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції.