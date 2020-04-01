Чи повинна влада повертати українців після закриття кордону

Понад 30% українців вважають, що влада повинна повертати усіх громадян додому після закриття кордону, і стільки ж — що ні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"34% вважають, що влада повинна повертати усіх громадян додому після закриття кордону, 24% вважають, що потрібно повертати, але вибірково. 34% взагалі вважають, що взагалі не потрібно нікого повертати після закриття кордону", - йдеться у повідомленні.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Як повідомляв Укрінформ, 26 березня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна з 27 березня повністю закриває державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.

Зі свого боку, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна із 28 березня зупинить пасажирський рух через кордон в обидва боки.

25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

Раніше, 14 березня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.