Українцям, яким у ФРН відмовилися продовжити візи, треба звернутися повторно – посольство

Посольство України в Німеччині радить українцям, яким німецькі відомства відмовили у продовженні дії візи, звернутися до них повторно і вказати, що причиною їхньої затримки у ФРН є тимчасове припинення регулярного сполучення з Україною через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у роз’ясненні на сайті диппредставництва.

Зазначається, що посольство отримало від українців у ФРН інформацію про письмові відмови на їхні звернення до німецьких відомств з питань іноземних громадян щодо продовження терміну перебування на території Німеччини через поширення коронавірусу.

Українські дипломати вже зв’язалися з колегами в МЗС та МВС ФРН з метою з’ясування причин надання таких відмов, поінформували у посольстві.

«У відповідь німецька сторона запевнила, що всі відомства з питань іноземних громадян на території ФРН отримали відповідні роз’яснення щодо процедури продовження дозвільних документів для громадян третіх країн. А надання таких відповідей можна пояснити механічними помилками, коли одночасно звертаються багато громадян однієї країни без чіткого роз’яснення, що причиною вимушеного продовження візи є тимчасове припинення регулярного сполучення з Україною, коли б громадяни могли безперешкодно повернутися на Батьківщину», - зазначили у посольстві.

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У цьому контексті українські дипломати закликали наших співвітчизників, які через поширенням пандемії коронавірусу вимушені залишитися на території Німеччині та потребують продовження своїх візових документів, дотримуватися певної послідовності дій, яка наводиться на сайті посольства.

«Громадянам, які отримали негативну відповідь по їхнім зверненням, рекомендуємо докласти відповідні роз’яснення та повторно надіслати своє звернення», - порадили у диппредставництві.

Як відомо, з 27 березня Україна через поширення коронавірусу повністю закрила кордон і припинила всі пасажирські перевезення.