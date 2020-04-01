Посольство України в Болгарії намагається допомогти заблокованим далекобійникам

Посольство України в Болгарії для розв'язання питання щодо заблокованих у цій країні 80 українських далекобійників контактує з місцевою владою, поліцією та українськими дипломатами в Туреччині.

Про це диппредставництво України в Болгарії повідомило у Facebook.

«Для вирішення проблемних питань посольство контактує з мерією міста Хасково, регіональною поліцією та посольством України в Туреччині”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники посольства України в Софії передали зібраний ними спільно з почесним консулом України в м. Пловдив Георгієвим гуманітарний вантаж українським водіям, які перебувають на вимушеному карантині через закриття Туреччиною своїх кордонів.

Як повідомлялося, у Болгарії застрягли 80 українських далекобійників: коли в Україні оголосили карантин, їх заблокували на стоянках біля турецького кордону.