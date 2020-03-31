Референдум щодо продажу сільськогосподарських земель може відбутися до кінця року — Корнієнко
Укрінформ
Українці на референдумі зможуть вирішити, чи допускати іноземців до українського ринку сільськогосподарських земель до кінця цього року.
Про це народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Закон про референдум вже був на реєстрації, але надзвичайна ситуація з коронавірусом внесла свої корективи. Коли ми повернемось до нормальної роботи, спочатку зареєструємо Закон "Про референдум", а потім я сподіваюсь, що до наступного року ми зможемо мати предметні відповіді і від народу", - заявив він.
Як повідомлялося, незабаром депутати мають проголосувати за скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.