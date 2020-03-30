ВР планує дозволити тимчасово проводити суди в режимі відеоконференції

Верховна Рада планує тимчасово змінити правила судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на період карантину.

Відповідний законопроєкт №3276 у першому читанні підтримали 274 народних депутатів під час позачергового засідання парламенту 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, законопроєкт вносить до Кримінального процесуального кодексу зміни, що передбачають тимчасове встановлення, на період карантину, особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, та розгляду окремих питань під час судового провадження, що полягають у наступному:

якщо у конкретному суді неможливо визначити слідчого суддю для розгляду клопотання, за мотивованим поданням цього суду воно може бути передано до іншого суду, визначеного судом апеляційної інстанції або головою Касаційного кримінального суду Верховного суду;

у разі неможливості суддею розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, воно може бути передано на розгляд до іншого судді або розглянуто головуючим чи іншим суддею зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, або може бути передано для розгляду до іншого суду;

судове засідання на досудовій і судовій стадії кримінального провадження за рішенням суду може проходити у режимі відеоконференції.

Між тим, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у режимі відеоконференції може бути розглянуто слідчим суддею (судом), виключно якщо підозрюваний (обвинувачений) проти цього не заперечуватиме;

сторону обвинувачення зобов’язано клопотання про продовження строку тримання під вартою подавати не пізніше ніж за десять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Участь захисника у судовому засіданні на час карантину буде забезпечується відповідно до вимог чинного КПК.

Таким чином, на період карантину буде гарантовано дотримання завдань та принципів кримінального провадження, вказують законодавці.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня ввів режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив до 24 квітня запроваджений 12 березня карантин з метою запобігання поширенню COVID-19.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.