Безробітним платитимуть допомогу від першого дня реєстрації

Уряд ухвалив рішення відповідно до якого допомога по безробіттю буде нараховуватись із 1-го, а не з 7-го дня реєстрації у службі зайнятості.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.

"Допомога по безробіттю буде нараховуватись з 1-го, а не з 7-го дня реєстрації у службі зайнятості. Таке рішення ухвалили 29 березня на засіданні уряду. Після подання заяви за формою ДСЗ, реєстрація безробітного здійснюватиметься з 1-го дня. А призначення допомоги - одразу, без прив‘язки до наявності чи відсутності підходящої роботи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, безробітним не треба відвідувати центр зайнятості протягом 30 і більше календарних днів. Співпраця безробітних і кар’єрних радників відбуватиметься дистанційно.