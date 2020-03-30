Президент анонсував старт "Всеукраїнської школи онлайн"

6 квітня в Україні стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», у межах якого 40 вчителів з Києва дистанційно навчатимуть школярів у всій країні під час карантину.

Про це повідомив у своєму зверненні Президент Володимир Зеленський, передає ОП.

"40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з п’ятого по одинадцятий клас. За збалансованою програмою Міністерства освіти і науки викладається 11 предметів", – сказав Глава держави.

За його словами, навчатися дистанційно школярі зможуть у Facebook та YouTube. Також уроки щоранку транслюватимуть українські телеканали – за кожним класом буде закріплений один або декілька телеканалів. Їхній перелік, а також розклад уроків на тиждень мають невдовзі опублікувати.

Нагадаємо: з 12 березня всі навчальні заклади в Україні призупинили навчання через спалах коронавірусу. Оскільки Кабмін продовжив карантин і пов'язані з ним обмеження до 24 квітня включно, у Міністерстві освіти та науки розробили кілька варіантів завершення навчального року для учнів та студентів.