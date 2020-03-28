Додому повернули одеських авіаторів, які застрягли в Уганді

До України із Уганди вдалося повернути 14 працівників Одеського авіаційного заводу після закриття цією африканською країною кордонів.

Про це повідомили у пресслужбі ДК «Укроборонпром».

«Група фахівців Одеського авіаційного заводу перебувала в рамках програми міжнародної співпраці на авіабазі Гулу. Там вони здійснювали ремонти та модернізацію 6 учбово-бойових літаків Військово-повітряних сил Уганди за контрактом, укладеним державним підприємством «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес», що входить до складу Укроборонпром», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 24 березня українські пілоти, інженери-техніки та конструктори в повному обсязі виконали контракт і мали повертатися додому 27 березня, однак через загрозу поширення коронавірусу Уганда закрила кордони .

«За кілька днів до вильоту в Уганді через загрозу поширення коронавірусу закрили кордони», – розповів деталі спецоперації заступник гендиректора з авіа- та ракетобудування концерну Руслан Корж, який в Укроборонпромі координував повернення українських фахівців.

«Пізніше «небо» та кордони закрили і в Україні, і наші співвітчизники втратили можливість повернутися на Батьківщину. У концерні негайно утворили з МЗС контактний центр і почали розробляти план евакуації наших працівників з Уганди. Завдяки роботі українських дипломатів, авіакомпанії Jonika Airlines, її екіпажу на чолі з командиром Дмитром Черновим, усі авіатори змогли швидко повернутися в Україну», – зазначив Корж.

«Вони почуваються добре, хворих чи з ознаками інфікування – немає, це підтвердив первинний контроль в аеропорті», – додав він.

Усі працівники перебуватимуть в обов’язковому порядку 14 днів на карантині під наглядом лікаря.

Фінансові витрати, пов’язані з евакуацією команди Одеського авіаційного заводу, взяла на себе «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес», зазначили в пресслужбі.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на ранок 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).