Майже 70 громадян України повернулися додому з Молдови

Після запровадження карантинних обмежень до України з Молдови повернулися 68 наших співвітчизників, зокрема 27 березня спецрейсом автобуса «Кишинів – Одеса» - 45 осіб.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Молдові.

«На доручення керівництва України Посольством організовано ще один спецрейс за маршрутом Кишинів – Одеса для повернення громадян України додому. Як і планувалося, 27 березня 2020 року 45 громадян повернулися на Батьківщину. Загалом за допомогоюи Посольства після запровадження карантинних обмежень додому змогли повернутися 68 громадян», - ідеться у повідомленні.

Посольство подякувало за сприяння в організації повернення українських громадян молдовським партнерам, співробітникам прикордонних служб двох країн, Одеській ОДА.

Як повідомлялося, після закриття міждержавних перевезень до України повернулися близько ста тисяч українців.

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів. Згідно з рішенням уряду, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, а також пасажирські перевезення авіаційним транспортом.