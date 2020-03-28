Майже 70 громадян України повернулися додому з Молдови

Майже 70 громадян України повернулися додому з Молдови

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Укрінформ
Після запровадження карантинних обмежень до України з Молдови повернулися 68 наших співвітчизників, зокрема 27 березня спецрейсом автобуса «Кишинів – Одеса» - 45 осіб.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Молдові.

«На доручення керівництва України Посольством організовано ще один спецрейс за маршрутом Кишинів – Одеса для повернення громадян України додому. Як і планувалося, 27 березня 2020 року 45 громадян повернулися на Батьківщину. Загалом за допомогоюи Посольства після запровадження карантинних обмежень додому змогли повернутися 68 громадян», - ідеться у повідомленні.

Посольство подякувало за сприяння в організації повернення українських громадян молдовським партнерам, співробітникам прикордонних служб двох країн, Одеській ОДА.

Як повідомлялося, після закриття міждержавних перевезень до України повернулися близько ста тисяч українців.

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25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів. Згідно з рішенням уряду, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, а також пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

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