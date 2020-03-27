Евакуація українців: зі Швеції в Україну повернулися майже 600 осіб

Евакуація українців: зі Швеції в Україну повернулися майже 600 осіб

Укрінформ
Зі Швеції до України вже повернулися 593 громадянина України.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Королівстві Швеція.

«27 березня 215 громадян України відбули третім спеціальним рейсом авіакомпанії «SkyUp Airlines» з м.Стокгольм до м.Київ. Загалом 593 громадян України мали можливість повернутися з Королівства Швеція в Україну», - зазначили у диппредставництві.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Влада тоді запевнила, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна до кінця п'ятниці, 27 березня, повністю закриє державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.

В Україні наразі зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на 15:15 27 березня у світі заражено коронавірусом 552 589 осіб, з них 128 704 одужали і 25 042 померли.

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