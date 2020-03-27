Евакуація українців: зі Швеції в Україну повернулися майже 600 осіб

Зі Швеції до України вже повернулися 593 громадянина України.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Королівстві Швеція.

«27 березня 215 громадян України відбули третім спеціальним рейсом авіакомпанії «SkyUp Airlines» з м.Стокгольм до м.Київ. Загалом 593 громадян України мали можливість повернутися з Королівства Швеція в Україну», - зазначили у диппредставництві.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Влада тоді запевнила, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна до кінця п'ятниці, 27 березня, повністю закриє державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.

В Україні наразі зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на 15:15 27 березня у світі заражено коронавірусом 552 589 осіб, з них 128 704 одужали і 25 042 померли.