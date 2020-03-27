На поїзді "Київ - Москва" до Росії виїхали понад 700 осіб

Прикордонники оформили поїзд "Київ-Москва", на якому в Росію виїхало понад 700 осіб.

Про це інформує пресслужба ДПСУ у Facebook.

"Сьогодні, після 20-ї години, із Києва до російської столиці відправився потяг "Київ-Москва-Київ". Такий рейс був спеціально організований МЗС, Мініфраструктури та Укрзалізницею, аби доправити наших співвітчизників з-за кордону. В той же час на виїзд з України були оформлені громадяни, які мали право виїхати в Росію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оформлення потяга прикордонники здійснили у пункті контролю "Київ-пасажирський" і всього цим рейсом вибуло з Києва понад 700 осіб, переважна більшість з яких – росіяни.

"Вже у неділю, 29 березня, цей потяг, з громадянами України має прибути у Київ", - зазначається у повідомленні.

У ДПСУ зауважили, що перед посадкою співробітники санітарно-карантинного підрозділу здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було.

У прикордонному відомстві відмітили, що всі прикордонники під час здійснення контрольних операцій перебували в засобах індивідуального захисту, а прикордонний наряд з перевірки документів додатково і в захисних костюмах.

Як повідомлялося, Україна з суботи, 28 березня, закриває кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.