Аеропорт «Бориспіль» продовжує приймати евакуаційні рейси з українцями.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«21 евакуаційний рейс оформили співробітники Держприкордонслужби минулої доби, 26 березня, в аеропорту «Бориспіль». Ними з різних країн прибуло майже 4160 осіб, із них – 41 іноземець», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позаминулої доби, 25 березня, через аеропорт «Бориспіль» в Україну повернулося на понад півтисячі громадян менше, що свідчить про збільшення охочих повернутися в Україну.

Також велику кількість рейсів із-за кордону заплановано на сьогодні. Вони продовжують прибувати. У посиленому режимі працюють як співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», чергові санітарно-карантинного підрозділу, так і працівники аеропорту.

Одночасно з прикордонним контролем, першочергово пасажири проходять температурний скринінг. Також громадяни заповнюють анкети про добровільну самоізоляцію та отримують пам'ятки. А у залі прибуття пасажирам проводять експрес-тести й повідомляють про необхідні заходи безпеки.

14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Влада тоді запевнила, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

Фото: Держприкордонслужба.