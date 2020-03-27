Евакуація українців: з Тель-Авіва на 29 березня призначили рейс

Авіакомпанія Israir Airlines 29 березня здійснить чартерний рейс 6Н 853 за маршрутом Тель-Авів–Київ (Бориспіль).

Про це інформує Посольство Україні в Ізраїлі у Facebook.

"29.03.2020 року о 16:00 авіакомпанія Israir Airlines здійснює чартерний рейс 6Н 853 за маршрутом Тель-Авів–Київ (Бориспіль). В міжнародний аеропорт імені Бен-Ґуріона необхідно прибути за 4 години", - йдеться у повідомленні.

У Посольстві України в Ізраїлі поінформували, що квитки на рейс можна придбати на місці в аеропорту. Орієнтована вартість квитка - 350 доларів.

"Посольство України в Державі Ізраїлі рекомендує скористатися даною можливістю з огляду на те, що найближчим часом урядами можуть бути запроваджені більш суворі карантинні заходи, що повністю унеможливить здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін", - уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 22:00 26 березня в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків Covid-19. Зафіксовано 5 летальних випадків Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.