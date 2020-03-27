Посол у США розповів подробиці евакуації понад 350 українців

Реєстрація та посадка громадян України на літак МАУ в Нью-Йорку відбулася без жодних проблем, при цьому вдалося забрати осіб, які чекали в резервній черзі додаткових місць.

Про подробиці евакуації наших співвітчизників з аеропорту ім. Кеннеді в Нью-Йорку розповів скайпом посол України в США Володимир Єльченко, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Все було виключно добре організовано. Люди з повним розумінням сприймали ситуацію, жодних проблем ні з посадкою, ні з реєстрацією не виникло", - зазначив дипломат, додавши, що в останню мить з'явилося кілька вільних місць.

Евакуація українців з Нью-Йорка / Фото надані Посольством України в США

"Хтось не приїхав на цей рейс, але була невелика черга - близько десяти людей, які чекали, що такі місця з'являться. Їх усіх зареєстрували, тож літак полетів повним – 354 громадянина України на борту", - розповів посол.

Він пояснив, що перевірка пасажирів на симптоми коронавірусу в аеропорту Нью-Йорка не проводилася. Вона здійснюватиметься вже під час посадки в аеропорту "Бориспіль". "Це все робитиметься українською владою на місці", - підкреслив Єльченко.

За його словами, Посольство України у Вашингтоні разом з Генеральним консульством у Нью-Йорку і Постійним представництвом України при ООН передало на борт ящик із приблизно 400 медичними масками, які вдалося знайти через прямих постачальників - попри певний їх дефіцит у Сполучених Штатах. "Це на додаток до тих масок, які роздавало МАУ", - зазначив посол.

Він пояснив, що маски придатні впродовж обмеженого часу, тож під час перельоту буде необхідно змінювати їх. Крім того, пасажири отримають відповідний комплект після посадки, аби убезпечитися під час переїзду до дому.

"Думаю, все що можна було зробити, ми забезпечили", - підкреслив український дипломат.

Єльченко вказав, що всі пасажири після прибуття в Україну мають пройти 14-денний карантин самостійно. Якщо у когось виявлять високу температуру чи інші ускладнення, медики на місці прийматимуть рішення про можливу госпіталізацію таких осіб.

Посол також зазначив, що загалом 982 українських громадян зареєструвалися в дипмісії, виявивши бажання повернутися додому. Тобто, фактично йдеться ще про два-три літаки. Однак у зв'язку з повним закриттям Україною кордонів ситуація залишається невизначеною.

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"Дійсно, є питання щодо рейсу, який планувався на виліт із Києва завтра, 27 березня та мав повернутися з Нью-Йорка 28 березня, в суботу. Тобто цей рейс як раз попадає на той час, коли (в Україні – ред.) буде оголошений повний карантин і повне припинення авіаційного сполучення", - зазначив дипломат.

У цьому зв'язку, за його словами, Посольство відправило листа керівнику штабу реагування в Україні, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі - "щоб цей рейс був врахований".

"Я не знаю, яким чином це можна зробити, але цей рейс повністю розкуплений. Він вивозить тих громадян США, які висловили побажання виїхати у свою країну… І відповідно цей літак на зворотному шляху повністю розкуплений українцями", - зазначив дипломат.

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Водночас, за словами Єльченка, Посольство України провело кілька телеконференцій з державними органами Сполучених Штатів щодо наших громадян, у яких у цей період завершиться чинність віз, але вони не матимуть змоги залишити країну.

"Ці люди будуть безперешкодно випускатися зі США, це ясно. У них можуть виникнути питання в майбутньому, коли вони знову звертатимуться по американську візу", - зазначив посол. Втім, за його словами, американська сторона пообіцяла, що консули США братимуть до уваги те, що затримка сталася під час карантину, не з вини громадянина.

У цьому зв'язку Єльченко порадив українським громадянам у США, термін дії візи яких завершується, заповнити форму I-539.

"Держдепартамент запевнив нас: якщо ця форма буде просто заповнена й надіслана, це вже буде запобіжником на 100%, аби людина не мала проблем з отриманням американської візи", - зазначив посол України в США.