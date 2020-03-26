Українців евакуюють спецрейсом із Нью-Йорка
Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН у Тwitter.
"Спецрейс FlyUIA за маршрутом Нью-Йорк - Київ вилетів відповідно до розкладу. Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира", - йдеться у повідомленні.
Спецрейс @fly_uia за маршрутом Нью-Йорк - #Київ вилетів відповідно до розкладу.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020
Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px
Як повідомлялося, за даними МЗС, після припинення авіасполучення 17 березня більше 23 тисяч громадян України вже повернулися додому, ще стільки ж потрібно евакуювати.
25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.
Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.