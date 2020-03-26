Українців евакуюють спецрейсом із Нью-Йорка

354 українця перебувають на борту спецрейсу із Нью-Йорка.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН у Тwitter.

"Спецрейс FlyUIA за маршрутом Нью-Йорк - Київ вилетів відповідно до розкладу. Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира", - йдеться у повідомленні.

Спецрейс @fly_uia за маршрутом Нью-Йорк - #Київ вилетів відповідно до розкладу.



Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020

Як повідомлялося, за даними МЗС, після припинення авіасполучення 17 березня більше 23 тисяч громадян України вже повернулися додому, ще стільки ж потрібно евакуювати.

25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.