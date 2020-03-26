Більше ста українців хочуть повернутися в Україну з Узбекистану – посольство

Посольство України в Узбекистані працює над організацією спецрейсу для повернення понад ста українців на батьківщину.

Про це повідомляється на сайті диппредставництва.

«Інформуємо, що Посольством і надалі ведеться робота щодо сприяння Вашому поверненню на Батьківщину – робиться все можливе для того, щоб до Ташкента у найкоротші терміни прибув спеціальний авіарейс з Києва. За обставин, що склалися, це – непросте завдання, але робимо усе можливе для його досягнення. На даний час маємо вже більше сотні наших співвітчизників, які довели до Посольства зацікавленість у наданні сприяння в поверненні в Україну», - йдеться у повідомленні.

В диппредставництві також зазначили, що останнім часом до посольства надходять звернення щодо роз’яснення ситуації з можливим закриттям кордонів України після 27 березня 2020 року. У зв’язку з цим дипломати закликали співгромадян користуватися виключно інформацією з офіційних сайтів органів державної влади України.

Як повідомляв Укрінформ, Україна має із 28 березня зупинити пасажирський рух через кордон в обидві сторони.. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 25 березня. «Окремо, до кінця дня п'ятниці, ми повинні зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидві сторони», - сказав Шмигаль.

Глава уряду доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ, а також Міністерству внутрішніх справ напрацювати відповідне рішення, яке повинні внести на розгляд на позачерговому засіданні уряду.

Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

Раніше, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім «Борисполя».

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, як повідомило МЗС, станом на 20:00 25 березня 82 804 громадянина вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ.

У світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 становить 472 076 тисячі, про що свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса.

Як повідомлялося, в Україні станом на вечір 25 березня підтверджено 145 випадків коронавірусу, 5 людей померли, один пацієнт одужав.