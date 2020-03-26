МАУ скасовує регулярні рейси до 24 квітня включно

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує усі регулярні рейси до 24 квітня включно у зв'язку з рішенням уряду про режим надзвичайної ситуації на території України.

Про це МАУ повідомляє у Facebook.

"Вчора уряд розширив політику запобігання поширенню на території України вірусу Covid-19 на всю країну. Як результат, авіакомпанія МАУ припиняє виконання регулярних рейсів по всій мережі польотів по 24 квітня включно", - йдеться у повідомленні.

За цих обставин навантаження на канали зв’язку авіакомпанії надзвичайно збільшилось і контакт-центр тимчасово не приймає дзвінки.

Для зв’язку з авіакомпанією клієнтів просять заповнювати форму зворотного зв’язку на сайті для внесення змін до квитка або надсилання запиту на списання сплачених коштів на електронний ваучер, за допомогою якого можна оформити нові квитки на сайті МАУ протягом року. Також клієнти можуть звертатися за місцем придбання авіаквитка, якщо його було оформлено через агентство.

В авіакомпанії запевняють, що працюють в режимі 24/7, аби максимально швидко обробити кожне звернення, знайти найкраще рішення у кожному індивідуальному випадку і якнайшвидше відповісти кожному пасажиру.

Як повідомлялося, у міжнародний аеропорт "Бориспіль" 26 березня з-за кордону прибули 5 рейсів з українцями. Також очікується приліт ще 19 рейсів.

14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня.

Також уряд заборонив з 12 години 24 березня приймати та відправляти повітряні судна, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів.

За даними Worldometers, на 12.00 26 березня у світі зафіксовано 478 331 випадок зараження коронавірусом, з них 21 524 летальних, 114 833 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.