У лікарнях з хворими на коронавірус перевірили електромережі

Державна інспекція енергетичного нагляду України провела вибіркову перевірку об’єктів електромереж медичних закладів, особливо тих, які надають допомогу хворим на коронавірус.

Про це Міністерство енергетики та захисту довкілля України повідомило на своєму сайті.

«Надійність електропостачання вкрай важлива для медичних закладів, особливо тих, які надають допомогу хворим на коронавірус. Українці мають бути на 100% упевнені, що допомога буде надана в повному обсязі і не буде залежати ні від стихійних лих, ні від інших непередбачуваних обставин», - наголосив в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін.

Об’єктами перевірки електропостачання стали 568 медичних закладів на території 24-х областей та у м. Києві.

За результатами моніторингу виявлено, що схема електропостачання 22 медичних закладів не відповідає категорії з надійності електропостачання; резервні автономні джерела живлення 75 медичних закладів не відповідають вимогам нормативних документів у галузі електроенергетики. 257 медичних закладів не забезпечені резервними автономними джерелами живлення.

Повідомляється, що розроблено заходи з усунення виявлених недоліків та приведення окремих мереж відповідно до вимог нормативних документів.

Окрім того, Мінекоенерго звернулося до облдержадміністрацій та Київської міськдержадміністрації з пропозиціями щодо забезпечення резервними автономними джерелами живлення відповідних лікарняних закладів.

Також Мінекоенерго звернулося до МОЗ з проханням надати список інфекційних лікарень та інших необхідних об’єктів, які за дорученням міністерства буде додатково перевірено підрозділами Держенергонагляду.

Як повідомлялось, станом на ранок 26 березня в Україні - 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.