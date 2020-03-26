Заступник Єрмака обговорив протидію коронавірусу з координатором ООН

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква обговорив з координатором системи ООН, гуманітарним координатором в Україні Оснат Лубрані питання підтримки України в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Ігор Жовква поінформував Оснат Лубрані про щоденну роботу в Офісі Президента України координаційного механізму для протидії коронавірусу та безпосередні зусилля глави держави з метою отримання необхідної для цього практичної та фінансової допомоги", - ідеться в повідомленні.

Було також обговорено актуальні питання подальшої координації роботи державних органів влади з установами ООН у цих питаннях.

Зазначається, зокрема, що заступник керівника ОП подякував представниці ООН за вже надану допомогу Україні для закупівлі медичного обладнання в обсязі $160 млн.

"Окремо відзначено оголошений Генеральним секретарем ООН Глобальний план гуманітарного реагування на коронавірус, у межах якого заплановано додатково виділити понад $30 млн допомоги Україні. У зв’язку з цим Ігор Жовква зауважив, що ця допомога має спрямовуватися передусім у ті регіони, які потребують її вже сьогодні", - розповіли в ОП.

Жовква також закликав представницю ООН сприяти залученню можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців – вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавірусу, з їхніми іноземними партнерами з метою консолідації відповідних міжнародних зусиль.

Разом з тим під час зустрічі було наголошено на необхідності продовження співпраці України з ООН для завчасної підготовки дієвого плану заходів з відновлення Донбасу.

Крім того, заступник керівника ОП висловив сподівання на подальшу активну підтримку з боку ООН процесу реформ в Україні, зокрема залучення Організації на якомога вищому рівні до роботи Конференції з питань реформ в Україні, яку планується провести влітку цього року в Литві.

За даними пресслужби, співрозмовники домовилися продовжувати активні контакти української сторони з ООН, зокрема на вищому політичному рівні.

Як повідомлялося, Генеральний секретар ООН у середу оголосив про запуск Глобального плану гуманітарного реагування на коронавірус із загальним бюджетом $2 млрд, який передбачає виділення понад $30 млн на боротьбу з Covid-19 на сході України.

Фото: пресслужба ОП