Суд взявся за справу про неіснуючу е-декларацію Єрмака

Окружний адмінсуд міста Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Антона Полякова до голови НАЗК Олександра Новікова щодо неподання декларації Андрієм Єрмаком як кандидатом на посаду голови Офісу Президента.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом народного депутата України Антона Полякова до голови Національного агентства з питаньуд просять запобігання корупції Олександра Новікова», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд зобов’язати керівника НАЗК надати припис Президентові Володимиру Зеленському щодо проведення службового розслідування для з’ясування причин неподання Андрієм Єрмаком як кандидатом на посаду голови Офісу Президента декларації за 2019 рік.

Серед інших вимог позову – визнання такої бездіяльності очільника НАЗК протиправною.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.