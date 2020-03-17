Арахамія спростовує можливість розколу "Слуги народу" через підписаний Єрмаком протокол

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про можливий розкол у "Слузі народу" через протокол, який нібито був підписаний керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком у Мінську.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу 17 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уже шість місяців я голова фракції - і за цей час не бувало жодного місяця, коли журналісти не запитують, чи це точно розкол нашої фракції. Тобто щомісяця в нас є чергова маніпуляція щодо розколу фракції. Немає в нас жодних розколів", - наголосив голова франкції.

Щодо домовленостей на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, Арахамія заявив, що у зв'язку з цим було "дуже багато маніпуляцій і не фахових експертних висловлювань, на які повелися не лише громадяни України, а в тому числі й депутати "Слуги народу".

"Потім ми терміново організували зустріч пана Єрмака з людьми, які цікавляться цим питанням, і ви бачили, що багато людей узагалі повідкликали свої підписи з цієї заяви, тому що він розповів, яким чином це рухається, яка стратегія... До того ж, сьогодні в нас було зараз засідання фракції, і пан Єрмак пообіцяв на фракції, що якщо буде будь-яке підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він пояснить усім, яка в нас стратегія і що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо в тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка в нас є підтримка чи не підтримка, і тільки потім будуть якісь дії зроблені в Мінську", - прокоментував Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі".

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.