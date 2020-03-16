"Голос" закликає Раду визнати неконституційним протокол, підписаний Єрмаком у Мінську

Депутатська фракція політпартії "Голос" закликає парламенту винести на розгляд позачергового засідання проект постанови, ініційований політсилою, щодо визначення підписаних 11 березня в Мінську документів про переговори такими, що суперечать Конституції та українським законам.

Про це заявив заступник голови фракції Ярослав Железняк під час засідання погоджувальної ради ВР 16 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Єдине питання, яке повинно стояти перед українським парламентом, - це питання безпеки... Ми підтримуємо ідею щодо проведення позачергового засідання, яке буде стосуватися питань національної безпеки, в після цього змінити календарний план роботи Верховної Ради. Щодо порядку денного цього засідання... з новин у засобах масової інформації ми дізнаємося, що два дні тому були підписані дуже ганебні договори, ці підписання відбувалися в Мінську, які обурили суспільство... Тому ми сьогодні ініціюємо від своєї фракції постанову, яка визнає ту дію, яка відбивалась 11 березня у Мінську як таку, що суперечить Конституції та не може бути підписана 25 березня або в будь-яку іншу дату, яку визначить переговорна група", - зауважив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.