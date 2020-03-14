"ЄС" вимагає від Зеленського пояснити, чи мав Єрмак директиви підписати протокол у Мінську

Партія “Європейська солідарність” вимагає від Президента Володимира Зеленського пояснити, на підставі яких директив голови Офісу Президента Андрій Єрмак поставив підпис під Протоколом засідання ТКГ від 11 березня 2020 року.

Про це повідомив почесний голова партії “Європейська солідарність”(ЄС) Петро Порошенко у Facebook.

“Ми вимагаємо від Президента Зеленського негайно надати вичерпну інформацію, на підставі яких директив керівник його Офісу ставив підпис під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, і якщо йдеться про самодіяльність, то його негайної відставки”, - йдеться у повідомленні.

Також, "Євросолідарність" вимагає від спецслужб відкриття кримінальної справи за ознакою державної зради.

“Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України невідкладно порушити кримінальну справу щодо дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет та територіальну цілісність України та зловживання владою”, - наголошується у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі".

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.