SIPRI знову помилився у звіті щодо "постачання Україною зброї до РФ" - експерт

Висновки Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), оприлюднені в його останньому звіті, щодо того, що Україна нібито продовжує постачати зброю до РФ, побудовані на припущеннях і не відображають реальної картини.

Про це йдеться в експертному коментарі інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

"20 березня 2020 року Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) оприлюднив черговий звіт "Тенденції у міжнародних поставках озброєнь-2019", в якому підбив підсумки міжнародних передач озброєнь та військової техніки у період 2015-2019 років включно. При цьому у звіті традиційно порівнюється цей період з попереднім п’ятирічним періодом (2010-2014 рр.). В цьогорічному рейтингу, так само як і в тогорічному, Україна опинилася на 12 місці у переліку 25 найбільших експортерів зброї. При цьому фахівці SIPRI визначили, що другим за обсягом споживання продукції українських оборонних підприємств після Китаю є РФ. За даними інституту, щонайменше 20% експорту ОВТ України припадало у цей час саме на Росію", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає автор публікації, це вже другий випадок, коли SIPRI у своїх щорічних дослідженнях (видаються у березні кожного року), відображає, дані, що Україна нібито постачає озброєння до РФ. Так, у попередньому звіті за 2014-2018 рр. в установі стверджували, що український військовий експорт до Росії становив 23%.

Тоді SIPRI припустив, що Україна постачала турбореактивні двигуни АІ-222-25 на російські навчально-бойові літаки Як-130, турбогвинтові ТВ3-117ВМА-СБМ1 - на літаки Ан-140-100 та турбоструменеві Д-436-148 - на Ан-148-100Е, а також корабельні газотурбінні установки ДС-71 для російських фрегатів проєкту 11356 в період до чи після дії заборони.

"Однак варто зазначити, що, як і попереднього року, цього разу підрахунки SIPRI не є правильними. Після оприлюднення тогорічного звіту військовими експертами та українськими державними установами, в тому числі ДК "Укроборонпром", наголошувалось на некоректності та невідповідності дійсності представлених SIPRI висновків. Річ у тому, що відповідно до того ж звіту Стокгольмського інституту, єдиною статтею експорту є взаємодія між Україною та РФ в рамках угоди на 18 млрд рублів (565 млн дол.) у виробництві 15 літаків Ан-148-100Е, які виготовляються в РФ. Згідно з досягнутими ще у 2011-13 роках домовленостями, доставку компонентів до них планувалося здійснити у 2013-2017 рр. При цьому самі ж експерти SIPRI стверджують, що постачання було скасовано після заборони українського експорту до Росії у 2014 році. Однак попри це вони "припускають", що українські компоненти могли бути доставлені до введення заборони та/або можливо в період 2015-2018 рр. Слід зазначити, що робити подібні припущення в поточних умовах військового протистояння між Україною та РФ і на їх основі робити висновки, є недоречним", - зазначається у публікації.

Її автор також зауважує, що експорт до РФ товарів військового призначення і подвійного використання припинено згідно з рішенням РНБО України "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики", що було введено в дію Указом Президента України від 27.08.2014 р. №691/2014. Виняток становить лише космічна техніка, яка використовується для досліджень космосу в мирних цілях.

"Що ж до ситуації довкола літаків Ан-148-100Е, що згадувалися у звіті SIPRI, варто зазначити, що відповідно до ліцензійних договорів, ДП "Антонов" передало і технологію, і документацію на весь літак Ан-148. Його серійне виробництво було освоєне на ПАТ "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" (ВАЛТ) в РФ. Українське підприємство в рамках вищезазначеного контракту (до речі в інтересах МО РФ) до 2014 року постачало ВАЛТ окремі комплектуючі, серед яких були середня частина фюзеляжу з кесоном крила. Однак ВАЛТ мав намір освоїти самостійне виробництво цих комплектуючих. Решта складових переважно вироблялася в Росії", - наголошується у публікації.

Там також зазначається, що після розірвання між Україною та РФ коопераційних зв’язків у сфері виробництва продукції військового призначення ВАЛТ мало певні труднощі з добудовою Ан-148 в інтересах оборонного відомства РФ. "Однак за повідомленнями російських ЗМІ, що неодноразово з’являлися з посиланням на джерела в авіаційній галузі, компоненти, що потрапили під українське ембарго, Росії вдалося замістити деталями російського виробництва. Врешті літаки були із великою затримкою добудовані та поставлені до МО РФ, а виробництво Ан-148 в РФ було згорнуто", - підсумовує автор публікації.

На фото: Останній (п'ятнадцятий) побудований для Міністерства оборони РФ на ПАТ "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" (ВАЛТ) літак Ан-148-100Е (сн 44-02, рн 61735) у першому польоті. Воронеж, 17 жовтня 2018 / Фото: vk.com/antonov_148