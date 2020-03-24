Держава має підтримати медійників, бо телеканали скорочують виробництво - Ткаченко

У Верховній Раді готують пакет змін до законів для підтримки креативного бізнесу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політик Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") в інтерв'ю "КП в Україні".

"Держава знаходиться у непростому становищі, виділяти десятки мільярдів доларів на підтримку малого підприємництва та медіа можливостей немає. Але це питання, на яке потрібно шукати відповідь. Тому і готуємо пакет змін до законів для підтримки креативного бізнесу. Хоча рішення має бути для всіх - це не тільки криза, але й вікно можливостей. Якщо держава щось забороняє, вона повинна компенсувати ці збитки", - сказав депутат.

Ткаченко зазначив, що в умовах самоізоляції зріс попит на інформацію, зокрема розважальну. За його даними, трафік вже збільшився в середньому на 10-15%, і попит зростатиме.

"Очевидно, з боку держави потрібні якісь кроки підтримки медійників. Зараз телеканали скорочують виробництво нових серіалів, шоу і будуть користуватися своїми бібліотеками", - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня 2020 введений карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.