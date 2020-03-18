Комітет Ради хоче розібратися з розкраданнями на двох кіностудіях

Комітет Ради хоче розібратися з розкраданнями на двох кіностудіях

Укрінформ
Члени Комітету ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики звернуться до правоохоронців щодо захисту держмайна столичних кіностудій "Національна Кінематика" та "Укркінохроніка".

Про це повідомив голова комітету Олександр Ткаченко у Facebook за результатами засідання комітету.

"Комітет вирішив звернутися до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування та вжити заходи для захисту державного майна та, зокрема, фільмофонду з унікальними історичними зйомками починаючи з 1930-х років, який зберігається на Укркінохроніці", - зазначив Ткаченко.

Депутат заявив, що дві державні кіностудії в Києві - Національна Кінематика (колишня студія науково-популярних фільмів) та Укркінохроніка - відверто розкрадаються.

"Ситуація триває впродовж багатьох років. Студії доводять до банкрутства, накопичились борги за комунальні послуги. Частина майна відчужується під комерційну забудову через відпрацьовані схеми", - написав Ткаченко.

Він додав, що наразі ніщо не заважає розкрадати студії, навіть державні.

"Водночас Одеська кіностудія, єдина з державно-приватним партнерством, не тільки зберегла майно та територію, а й ще фільми знімає", - зауважив Ткаченко.

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Депутат також наголошує, що потрібно терміново завершити переведення кіностудій в підпорядкування Міністерству культури, молоді та спорту.

Олександр Ткаченко додав, що "бюрократичні процедури залишають ці студії в ситуації невизначеності".

Він також зазначив, що члени комітету беруть ситуацію під особистий контроль.

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